Flavia Laos quiere amistarse con Alessandra Fuller: 'No traicionaría a una amiga' [VIDEO]

Quiere retomar la amistad. Flavia Laos manifestó su deseo de volver a ser amiga de Alessandra Fuller , quien se distanció de ella tras separarse de Pablo Heredia.

"Sería bonito, yo he hablado con ella. Yo creo que nos vamos a amistar en algún momento, ojalá suceda", expresó la actriz, quien descartó rotundamente haberse involucrado con el actor argentino.

"Eso no pasó, es totalmente mentira", contestó la popular 'quinceañera' quien aseguró que jamás traicionaría a un amigo cuando se le preguntó sobre los rumores que apuntan que ambos mantuvieron una breve relación. traicionaría a una amiga

Como se recuerda, hace algunas semanas Alessandra Fuller confirmó que ya no mantiene una amistad con Flavia Laos ni con Mayra Goñi, con quienes compartió roles en 'Ven Baila Quinceañera'.

"A ver, Mayra y Flavia, yo las he considerado muy cercanas a mí en algún momento de mi vida, incluso familia, han sido como hermanas para mí. Me encantaría poder decirles que todo sigue igual, pero sería mentirles, así que, las mentiras no van conmigo, así que no lo voy a hacer", dijo en ese momento 'Rosy'.

"Yo en verdad las prefiero recordar de la mejor manera, si les tuve muchísimo cariño, como les digo, fueron parte de mi familia, yo las he considerado como hermanas, pero hay cosas que pasan en la vida y lamentablemente las cosas no pueden ser igual", agregó.