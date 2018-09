"Flavia Laos le quitó el novio a Alessandra Fuller", asegura Alexandra Méndez

¡Sin pelos en la lengua! Alexandra Méndez , la popular ‘Chama’, reveló que vio a Flavia Laos y Pablo Heredia en actitudes cariñosas en un concurrido local de Miraflores. "Parecían novios", reveló.

La modelo venezolana arremetió contra la actriz y aseguró que habría traicionado la confianza de su amiga Alessandra Fuller, quien mantuvo una relación de varios años con el actor argentino.

"Flavia Laos le quitó el novio a la Alessandra Fuller ¿no?... Los vi (a Pablo y Flavia) comprando en la panadería San Antonio, quedé impactada", dijo en ‘Válgame Dios’.

"Bajó el argentino, dejó a Flavia Laos en el auto y, bueno, ella se quedó esperándolo. Yo no lo podía creer, justamente estaba sentada al lado del vidrio y se estacionaron al frente de mi mesa. Obvio que no me vieron... Estaban muy cariñosos, llegaron normal, parecían novios", agregó.

"Y cuando me contaron que le robó el novio a la Alessandra Fuller me quedé en shock. En mi vida le he quitado el novio a nadie, y menos si es mi amiga", manifestó la 'Chama', quien antes ya ha estado envuelta en dimes y diretes con Flavia Laos.