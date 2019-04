Flavia Laos le 'confiesa' a su padre que está embarazada y él reacciona así [VIDEO]

Flavia Laos y Patricio Parodi compartieron un nuevo video en YouTube sobre el 'Reto en la calle' y esta vez le jugaron la broma del embarazo al padre de la recordada protagonista de 'Ven, baila, quinceañera'.

La actriz fingió su llanto para que su padre pueda creer que estaba viviendo un momento difícil. "Papá, escúchame, estoy bastante asustada, ahora sí la ca..., me vas a matar. Papá, estoy embarazada", le dijo Flavia.

Su progenitor guardó silencio por unos segundos y luego respondió: "¡Ay, hijita! Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. ¿Y Patricio sabe sobre este tema?".

La actriz respondió que su novio no aún no sabe y que ella ya sospechaba de su embarazo hace tres meses, así que se hizo la prueba de sangre. Y le pidió a su papá que le dé la noticia a Patricio Parodi.

El progenitor de la actriz llamó al 'Chico reality' y le comentó: "No sé cómo lo tomarás, yo me he quedado frío. Flavia está embaraza, me acaba de llamar llorando. Se hizo la prueba de sangre y es 100% seguro".

Flavia Laos ya no aguantaba más la risa y por intermedio del celular dijo: "Es una broma", y desató la carcajada de su padre y Patricio.

