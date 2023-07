Exorbitante. El cirujano plástico David Ruiz apareció en el programa de ‘América Hoy’ para hablar sobre las ‘Barbies peruanas’, entre ellas estaba Flavia Laos . Ante ello, el especialista en belleza sorprendió a todos los integrantes del set al señalar que la influencer habría gastado más de 35 mil soles en retoques.

Cabe mencionar que Flavia Laos ha confesado en más de una ocasión que eligió pasar por el quirófano para mejorar ciertas partes de su cuerpo, aunque inicialmente había dicho que solo se aumentó el busto, pero que luego se arrepintió.

Sobre este tema, el cirujano plástico, David Ruiz analizó imágenes del pasado y actuales de la actriz para señalar que habría gastado 45 mil soles.

“Se ve que se hizo un láser en todo el rostro porque tiene un acabado diferente, tiene procedimientos mínimamente invasivos en la parte de los párpados, tiene pómulos”, comenzó diciendo el especialista.

Ante ello, Sheyla Rojas no dudó en pronunciarse y sentenció: “Hay más inversión allá que acá”, dijo la exchica reality en referencia a Flavia.

El médico David Ruiz indicó que aproximadamente la modelo habría gastado en más de ocho retoques en el rostro.

Flavia Laos confirma procedimientos estéticos

En el 2019, cuando Flavia Laos tenía un canal de YouTube con Patricio Parodi contó que se aumentó el busto, se hizo una rinoplastía y una abdominoplastía.

“Me puse ‘bubis’ una vez y de ahí me arrepentí me la quité. De chiquita estuve boxeando, me cayó un puñete fuerte aquí (en la nariz) y me lo limé. Y la barriguita”, manifestó en su momento.

