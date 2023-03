Flavia Laos estuvo el último viernes 03 de marzo en el set de “Esto es Guerra” promocionando su nueva canción “Si se nos da”, y su reencuentro con su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster fue lo que más llamó la atención de los televidentes.

La actriz y cantante aprovechó su visita al reality de competencia para ponerle fin a la polémica y aclarar que no minimizó la participación de Luciana Fuster en el “Miss Perú 2023″.

“Dije que las dos están súper bien, pero me hicieron escoger a una y elegí a Ale (Balarezo) porque me parece muy bonita. Ambas son bonitas, son bellezas distintas. Aparte, es mi amiga (por Alexandra Balarezo) y le di la corona”, declaró la influencer.

En otro momento, Flavia Laos aseguró que no guarda rencores y si se trata de apreciar el talento de la actual novia del ‘Pato’ Parodi, lo hará sin ningún problema.

“Le he dado el punto a Luciana, no hay ningún problema. Hay que ser objetivo siempre. Lo hicieron súper bien, súper precisas, coordinadas, me gustó”, señaló la novia de Austin Palao, descartando así una enemistad con la ‘Combatiente’.

Flavia grita su amor por Austin Palao:

La modelo aprovechó su visita a los estudios de “Esto es Guerra” para gritar su amor por Austin Palao en televisión nacional, descartando así los rumores de una crisis en su relación.

“La verdad, estamos súper contentos, creo que es nuestro mejor momento de verdad, pero no paramos mostrándolo porque guardamos muchísimo y lo dejamos para la intimidad”, aclaró.

“La verdad es lindo porque cuando estás con una persona que vale la pena como que te hace brillar y siento que él me da esa luz. Obvio que también ese brillo que él tiene es por esta manito. Está más guapo que nunca”, acotó.