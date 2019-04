Flavia Laos grita su amor por Patricio Parodi y asegura que será "para toda la vida"

Enamorada y feliz. Flavia Laos volvió a Instagram al lado de su pareja Patricio Parodi, con quien se luce al interior de una cabina de una avión, tomada de la mano y sonriente. Además, la ex protagonista de 'VBQ' puso una amorosa reseña a la imagen.

"Un amor para toda la vida", escribió como mensaje la actriz, quien junto al chico reality, comparte seis meses de feliz relación sentimental entre viajes al interior y exterior del país; y además de varios días de playa.

Ambos se han convertido en la pareja del momento y no dudan en presumir su amor en redes sociales a través de instantáneas del tiempo que comparten como pareja.



Además, aparecen entre besos y abrazos.

ENFOCADOS EN LO POSITIVO



En torno a las críticas sobre su vínculo sentimental, la actriz manifestó a la revista 15 Minutos que "hemos aprendido a evadir los comentarios negativos y enfocarnos en lo positivo".



Y agregó que "a veces, cuando no tienes un buen día, los comentarios negativos te pueden tirar abajo, pero por lo general trato de no hacer caso. Yo sé quién soy y nadie me va a hacer creer cosas que no son ciertas sobre mí".



