Flavia Laos y su contundente respuesta a mujer que la acusó de operarse y "fregarse todo el cuerpo" [FOTOS]

No se quedó callada ante los ataques. Flavia Laos le respondió a una usuaria de redes sociales que aseguró que la actriz se ha sometido un exceso de cirugías en el cuerpo y la cara.

La mujer, identificada como Rosario Ruiz Oliveira, escribió un agresivo comentario contra la actriz en una de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

"Qué feo ombligo, ese es armado. Te has hecho abdominoplastía, ya para la mano porque te has hecho tantas cosas sin necesitarlo que en vez de arreglarte te estás fregando todo el cuerpo y la cara. Consejo, sácate un poco de tetas que se te ve horrible, no va con tu tamaño. Pegaste de exagerada"(sic), fue el duro mensaje que dejó para Flavia Laos.

(Instagram)

Para sorpresa de todos, la actriz de la recordada serie 'Ven, Baila Quinceañera' le respondió y eligió la ironía para hacerlo. "¿Abdominoplastía? JAJAJA Ok. ¿Algo más?", señaló.

De inmediato recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le increparon a la mujer sus duras críticas. Ante esto, Flavia Laos reafirmó que tiene un fuerte autoestima y escribió "Me amo" en otro comentario.