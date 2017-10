Finalmente habló y lo contó todo. En su última entrevista, Flavia Laos reconoció sus últimos excesos y aprovechó para hablar de su futuro en los realities de competencia tras su salida en 'Esto es guerra'.

A pesar de haber sido el canal que la puso en evidencia, la actriz conversó con Latina y no dudó en hacer un mea culpa sobre las imágenes en las que se aparece en estado de ebriedad y compartiendo momentos íntimos con chicos reality.

“Todos a los 20 años podemos cometer pequeños errores, podemos tropezar pero yo no soy una chica débil y cuando me caigo, me levanto. Ahora ya sé por dónde ir y nada, me van a ver haciendo las cosas bien", expresó.

Cuando se le preguntó por su futuro en los realities de competencia, ella aseguró que no volvería a este tipo de programas, ya que se enfocará en su carrera actoral al 100%. "No hay forma, yo me quedo tranquilita, soy actriz, actriz, lo prometo”, dijo con una sonrisa.

“He cambiado mi círculo, nada de salidas. Yo creo que todos necesitamos a veces tocar un poco de fondo para dar un cambio", aseguró la protagonista de 'Ven Baila Quinceañera'.

Ante estas declaraciones, su amigo el 'Zorro Zupe' no dudó en respaldarla, y explicó que Laos se encuentra viviendo un mejor momento en su vida, gracias a su familia.

“Yo tengo fe en que en verdad está bien encaminada. Hemos conversado, ya está viviendo con sus papás otras vez. No vive sola, entonces ella se está preocupando por cambiar algunas cosas”, explicó.