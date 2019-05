¿Flavia Laos usó 'anabólicos' para verse fitness? Esto dijo la pareja de Parodi

La actriz nacional Flavia Laos sigue cautivando a sus seguidores en las redes sociales al publicar fotografías luciendo su aspecto físico en diminutos trajes.

Sin embargo, la 'exchica reality' también tiene detractores. Un usuario de Instagram señaló que ella habría usado ciertas "sustancias" para mejorar su físico y tener una contorneada figura.

" Mucha dieta, mucho suplemento, mucho diurético y con temor también podría decir que anabólicos. Por el ancho de tus hombros, tu cambio en la forma de tu quijada. Etc etc... Que no importaba si estuviera fitness, eras una belleza desde siempre, ahora te ves bien pero antinatural", sostuvo un cibernauta.

Ante este fuerte comentario, Flavia Laos no se quedó callada y mencionó que mantiene una buena alimentación y realiza ejercicios durante varias horas en el gimnasio.

"No, querido, todo es comida y gimnasio... sí usé en algún momento esas cosas (te hablo de año y medio atrás) y reboté 10 kg. Mi único pre workout es o un shot de café o un Redbull sin azúcar y quemadores nada de nada", precisó la modelo.

(Instagram Flavia Laos) (Instagram Flavia Laos)

TE PUEDE INTERESAR: