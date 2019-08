Flavia Laos alista demanda contra Greg Michel por difamación: "Necesito que se rectifique"

La actriz Flavia Laos no quieren que manchen su imagen con mentiras, así que alista una demanda contra el modelo belga Greg Michael , quien confesó en 'El valor de la verdad' que ambos coquetearon en un discoteca cuando ella estaba con Patricio Parodi.

" Yo sí necesito que se rectifique porque no está bien que difame y diga cosas que no son. Solamente espero que, por él mismo, sea hombre y que aclare las cosas. Si dicen mentiras, no puedo", dijo Laos en Válgame Dios.

La recordada actriz de 'Ven, baila, quinceañera' también mostró un chat con Greg Michel después de la difusión de un video en el 2018 donde aparecían juntos.

Según Flavia, entre ella y el modelo jamás existió ningún tipo de relación. En las conversaciones mostradas por la 'rubia' se lee que el belga le menciona que su enamorada lo iba a "matar" por esas imágenes en redes sociales.



Greg Michel reveló que coqueteaba con Flavia Laos cuando estaba con Patricio Parodi. (Latina)

La pareja de Patricio Parodi le respondió: "¿Por qué? Si no ha pasado nada". Greg acepta también que no hubo nada entre ellos.

"Ya pues entonces tranqui", le dijo Flavia al modelo, quien le dice que contestará "fresh" a la prensa porque no pasó nada.