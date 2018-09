Fiorella Rodríguez sobre críticas a su peso: "Soy una flaca sana y me gusto mucho" [FOTOS]

Una vez más, respondió fuerte y claro. Fiorella Rodríguez nuevamente se volvió a pronunciar sobre las críticas que surgen sobre su apariencia física.

La conductora de televisión, quien se está "reinventando" tras separarse de su esposo, el cineasta Sandro Ventura, confesó que no se siente incómoda cuando le preguntan por su peso.

"Las personas delgadas también sufrimos bullying", aseguró, pero dijo que resta importancia a esos comentarios porque es lo suficientemente segura para ignorarlos.

"A veces, me gritan: ‘¡Habla, Morticia!’; ‘¡Una papa más al caldo!’ y yo respondo ‘con camote’... lo que pasa es que tengo correa y me río. Todo pasa por la autoestima y seguridad", sostuvo orgullosa.

Fiel a su estilo, la actriz declaró al diario Trome que tiene una alta autoestima. "No como mantequilla, pero me embarro en ella. Soy una flaca sana y me gusto mucho", manifestó.