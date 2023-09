Con motivos de la última fecha de las Eliminatorias 2023, Fiorella Retiz asistió como invitada al programa de JB junto con Steve Romero, donde compartieron un grato momento en la secuencia ‘La Jugada Polémica. Sin embargo, la periodista no se imaginó que terminaría sacando cara por su carrera.

Al ser presentada, la Retiz señaló que se dedicó a la prensa mucho tiempo e incluso en deportes tuvo un espacio televisivo: “yo soy periodista, de hecho, he trabajado en todo lo que es noticias, espectáculos y también llegué a hacer deportes. Tuve un programa deportivo. Me gustaba porque mi mamá me enseño a ver fútbol desde chiquita y me hizo hincha de Alianza Lima”, reveló.

En eso, ‘La Pepa Babosari’ (Jorge Benavides) se mostró sorprendida por lo que decía la rubia, pues, al parecer, desconocía esa faceta suya de ella. Ante esto, Fiorella no dudó en lanzar una ‘chiquita’.

“Me sorprende Pepa que no sepas, pero un año también animé la noche blanquiazul. Antes de jugar con los de 40 y 50, yo ya era (periodista) de las más jóvenes”, dijo sonriendo.

