Fiorella Retiz sorprendió a sus seguidores al contar detalles pocos conocidos sobre su etapa en la maternidad, y confesó que tuvo que asumir sola la crianza de su hijo luego de quedar embarazada a los 21 años de edad.

En una entrevista con Trome, la exreportera de ‘La banda del Chino’ no pudo evitar llorar frente a cámaras al revelar que el padre de su hijo la abandonó cuando tenía tres meses de gestación.

“Me encargo de mi hijo desde antes de nacer. Cuando le dije que estaba embarazada, de 3 meses, él desapareció, no lo quería y esa persona tenía 43 años y yo 21 años. Fue una situación difícil, había la opción de vamos a abortarlo, pero no podía hacer eso, ya era un alma, no iba a poder lidiar con la muerte de alguien”, sostuvo la modelo entre lágrimas.

La comunicadora aseguró que no se arrepiente de su decisión y que su hijo se ha convertido en su mayor motivación desde que se enteró que venía en camino.

“Yo decido asumir la responsabilidad siendo joven, sin terminar mi carrera universitaria, no había cumplido los sueños para mí, pero dije que iba a hacerlo a la par. Mi hijo ahora es mi motivación”, acotó Fiorella Retiz.