Con dedicatoria. Fiorella Retiz utilizó la nueva plataforma de Instagram, Threads, para postear un curioso mensaje en alusión al Día del Maestro, celebrado hoy 6 de julio en nuestro país, el cual ha dado mucho de qué hablar.

“Feliz Día del Maestro para el que me dijo que dormían en camas separadas”, escribió la periodista deportiva acompañado de risas. Inmediatamente, los usuarios reaccionaron y lo atribuyeron a Aldo Miyashiro, con quien tuvo un ampay hace más de un año.

Como se recuerda, el conductor de tv y Fiorella fueron captados por ‘Magaly TV: La Firme’ en abril del 2022 besándose en el departamento de Óscar del Portal, lo cual causó gran polémica debido a que Miyashiro se encontraba en una largo relación matrimonial con la actriz Érika Villalobos.

Esto originó que el compromiso del ‘chino’ con la madre de sus hijos se terminara de forma instantánea, mientras que la periodista se llevó la peor parte. No solo fue despedida, sino que confesó casi un año después (en febrero de este año) que le afectó laboralmente: “se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener”, contó la modelo en diálogo con el periodista Giancarlo Granda.

Sin embargo, en dicha entrevista, Retiz soltó una frase sobre el amor que se podría sugerir que se habría enamorado o ilusionado de Miyashiro: “soy una persona que ama el amor y me enamoro muy fácil”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO