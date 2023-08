Este 17 de agosto se emitió el tercer capítulo de ‘La casa de Magaly’ y los integrantes continúan desempolvando su pasado, entre ellos Fiorella Retiz, quien recordó el escándalo que protagonizó tras ser ‘ampayada’ besando a Aldo Miyashiro.

Para sorpresa de muchos, la exreportera aseguró durante su paso por el confesionario que nunca tuvo una relación con el conductor de ‘La banda del Chino’, y que las imágenes del ‘ampay’ fue su único acercamiento que sobrepasó sus lazos amicales.

Retiz hizo esta aclaración luego que Shirley Cherres asegurara que ella salió con Aldo Miyashiro antes que sea ‘ampayada’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

“A mi no me han visto en un restaurante comiendo con él, los dos solos. A mi no me han sacado facturas de hoteles, entonces no vengan a decir que he tenido salidas con él. Que me muestren con pruebas, solo tienen el ‘ampay’, después no hay nada más”, sostuvo la modelo, descartando así que haya tenido una relación con el conductor de América Televisión.

“(¿Y el ‘ampay’ no cuenta como salida?) No, fue una reunión de trabajo entre todos. (…) Pero si tu me dices: ‘oye tú has salido con él’, entonces ¿dónde están las flores, los chocolates? Por último, dónde está el departamento, el carro… no pueden vincularme así si no hay pruebas”, cuestionó.