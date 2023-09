Luego de más de un año del ampay con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz no olvida toda la presión que sintió del público. Entre lágrimas, contó que le incomoda haberse llevado la peor parte pese a que el conductor es conocido por no ser un santo.

En el confesionario de ‘La Casa de Magaly’, empezó hablando de cómo se sentía con sus compañeros del reality y confesó que a veces le hacen recordar el ampay: “es la presión de volver a sentir ese momento tan feo porque yo fui la que se paró delante de todos a recibir todos los balazos y no me quejé, me quedé callada y traté de seguir con mi vida. [...] Estar aquí, que te estén buscando un tipo de pelea o bronca de la nada, te hace sentir como en ese momento que la gente te quería buscar problemas sin razón, aquí me quieren tratar como una bruja”, dijo llorando.

Asimismo, señaló que el público se equivocó al pensar que fue ella quien manipuló a ‘El Chino’, ya que es un hombre bastante mayor y con experiencia en la vida: “me molesta que la sociedad sea muy machista. Que piensen que una chica de 29 años recién cumplidos manipule a un hombre de casi 50, que tiene hijos con tres diferentes mujeres, que es ludópata y lo que más juega es el póquer, el arte del engaño”, cuestionó.

Por último, ante una pregunta sobre si era la porrista de los ‘Once Machos’ (equipo de fútbol donde juega Aldo y otras figuras públicas), Fiorella reveló que se sintió la pelota con la que jugaron.

