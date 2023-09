La periodista Fiorella Retiz habló nuevamente del ampay que protagonizó hace un más de año con Aldo Miyashiro y consideró injusto que, por dicho suceso, haya perdido varios trabajos.

“En ese momento tenía siete trabajos, porque trabajaba de lunes a domingo, y todos me dijeron ‘chau’, me quitaron todo y fue porque soy mujer”, dijo a Trome la reportera.

Asimismo, confesó que sufre de crisis de ansiedad y que las heridas de lo ocurrido “no han sanado”, sobre todo porque también tiene -en parte- responsabilidad.

Finalmente, la participante de ‘La Casa de Magaly’ siente que no destruyó el matrimonio de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

“Mira, no creo que haya destruido algo que ya estaba destruido, por eso te digo que en las redes sociales es fácil ser juez, pero no me siento identificada con eso porque sé la verdad”, expresó.