La serie “ De vuelta al barrio ” se ha visto inmersa en la polémica luego de ser acusada de transfobia por una escena protagonizada por la actriz Fiorella Florez, quien fue invitada a la ficción para dar vida a ‘Nicole’.

La escena en cuestión muestra a Nicole, una chica de voz grave, que llega al barrio de San José y Pancho (Sebastián Rubio) y toda su familia piensan que es una persona transgénero por su voz, cuando en realidad es cisgénero.

A través de sus stories de Instagram, la actriz Fiorella Florez explicó los detalles de su personaje y aseguró que su intención nunca fue burlarse de la comunidad trans, por lo que pidió disculpas por las incomodidades.

“Me dijeron que no era trans y tenía una voz super grave. Pancho iba a pensar que lo era, pero con el tiempo se iba a dar cuenta que no lo era y tenía la voz grave y algunas características que me parecieron súper interesantes en mi propuesta vocal y corporalidad”, explicó Florez.

“Jamás pensé en burlarme de la comunicad trans ni herir susceptibilidades. Yo interpreté el personaje lo mejor posible y sé que fue un error haberme embarcado en este papel sin pensar en eso… Quisiera pedir disculpas a todos los que en algún momento se han sentido afectados, porque no es que yo he querido denigrarlos o burlarme”, añadió en sus stories.

Como se recuerda, cuando la escena empezó a ser cuestionada en redes sociales, el actor Sebastián Rubio se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, donde manifestó estar “completamente de acuerdo con los cuestionamientos” hacia la serie creada por Gigio Aranda.

Asimismo, explicó que cambió “algunas líneas” de su personaje que le parecía “ofensivas”. “Los programas de comedia en nuestro país deben alinearse con ello y seguir evolucionando como en otros países del mundo”, precisó el actor que da vida a ‘Pancho’.

SOBRE LA ACUSACIÓN DE TRANSFOBIA A LA SERIE DE LA QUE FORMO PARTE

Estoy completamente de acuerdo con los cuestionamientos.

Cuando la secuencia llegó a mis manos la comenté con algunos compañeros y compañeras, incluso cambié algunas líneas de mi personaje que me parecían (HILO) — sebastian rubio (@sebasrubio) January 15, 2021

