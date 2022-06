Amor de tía. Fiorella Cayo, tía de la coronada Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, se refirió a la participación y coronación de la hija de Bárbara Cayo, esto pese a las críticas y polémicas que surgieron en redes por las respuestas de Rovegno y su escueto discurso final.

“Se me salía el corazón, sentía que me iba a dar un infarto, literal, de los nervios. No sabía lo que iba a pasar porque yo veía a todas las concursantes hermosas, inteligentes, super preparadas realmente en su modo miss. Ale, que para mí es una reina total, pero que también es natural, súper sencilla, muy humilde”, señaló Fiorella Cayo en el programa América Hoy.

“Tal vez para mucha gente no calzaba en el cuadro de reina, porque para ser reina uno tiene que ser ligeramente un poco ‘bitch’, y ella no es ‘bitch’”, agregó.

Fiorella Cayo celebra el triunfo de su sobrina Alessia en Miss Perú 2022

Defendió a su sobrina

Por otro lado, Fiorella Cayo defendió la respuesta de su sobrina tras ser consultada sobre el cyberbullying, una de las situaciones más criticadas por muchas personas en las redes sociales.

“Es muy honesta en su manera de ser, tan honesta que ella no se aprende ninguna respuesta y se puede ver claramente que nadie le sopló la pregunta a nadie. Ella de una manera muy natural responde lo que en ese momento piensa, lo dijo muy bien a mi parecer”, resaltó.

Además, aprovechó para destacar las cualidades de su sobrina, señalando que Alessia tiene una “onda distinta”.

“Está en un momento de aprendizaje continuo, es una chica super joven, me saco el sombrero por ella, no por tía cariñosa, sino siendo objetiva, como directora de escuela de talentos ella ha salido con una onda distinta para caminar y modelar”.

Alessia Rovegno agradeció la confianza de la organización Miss Perú tras ser coronada Miss Perú Universo 2022. (Foto: @alessiarovegno)

Explicó el “aislamiento global”

Volviendo a lo mencionado en las respuestas de Rovegno, Fiorella Cayo intentó explicar la frase “aislamiento global”, algo que, según Alessia, era una consecuencia directa del cyberbullying.

“Me encantó como cerró su respuesta. Cuando ella dice “aislamiento global” es un aislamiento que está pasando en el mundo entero y eso significa global. Para la gente que por ahí me escribe por redes y me dice”qué es aislamiento global”. El aislamiento general pues, que pasa en el mundo entero”, mencionó.

Asimismo señaló que los nervios pueden haber influido en lo mencionado por su sobrina, aunque terminó destacando el trabajo realizado para prepararse a su edad.

“Creo que todos podemos tener la capacidad de para expresarnos muy bien, pero cuando los nervios llegan, esos nervios se pueden apoderarse de tu cuerpo. Creo que es un gran trabajo, a la edad que tiene Alessia, al haber pasado por una evaluación constante”.

