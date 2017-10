No se calla nada. Fiorella Alzamora recordó a Reimond Manco con un polémico mensaje tras el pase de Perú a repechaje gracias al empate en el Perú vs. Colombia, y también aprovechó para referirse a Paolo Guerrero.

“Este partido me dejó 3 particularidades. 1 la diferencia entre casarse con Manco y Casarse con Rodriguez. 2 No me importa que Guerrero me demande! Lo amo. 3 Peru va al mundial. #Nuncaantesvisto”, escribió la modelo en su cuenta personal de Facebook.

A dos días de haber publicado este post, el mensaje ya obtuvo 70 'Me Gusta', y una decena de comentarios de sus amigos que le celebraron el buen humor.

Como se recuerda, la pareja mantuvo una relación desde finales del 2011 hasta marzo del 2012. Ellos se conocieron inicialmente en una salida nocturna en una discoteca miraflorina, el 23 de diciembre del 2011, y estuvieron juntos hasta que una presunta agresión terminó con su relación.