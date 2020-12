Con la virtualidad como modo de vida, varias bandas peruanas se conectarán este 31 de diciembre para ofrecer un show virtual y recibir el tan ansiado 2021.

De forma gratuita o pagada, Bareto, Grupo5, Deyvis Orosco, por mencionar solo algunos de los representantes musicales de la escena local, se conectarán el último día de este complicado 2020 para decirle adiós y al ritmo de cumbia, salsa y mucha alegría darle la bienvenida al nuevo año.

Si te gusta la música, te damos 6 alternativas para recibir el 2021 de la mejor manera, y con la seguridad y cuidado necesario en estos tiempos de pandemia.





BARETO EN CONCIERTO

Al ritmo de “Cariñito”, “Elsa”, “Quiero amanecer”, “La distancia”, “Mujer hilandera”, entre otros clásicos de la cumbia peruana, este 31 de diciembre, Bareto despide el 2020 con un show gratuito, el cual se transmitirá en vivo a través de sus redes sociales. La cita es a las 22:00 horas.

“Estamos felices porque se vienen shows virtuales en los próximos días, donde volveremos a hacer música para ustedes... saber cómo andan, conversar un poco y cantar juntos nuestros temas. Si bien no es lo mismo que estar sobre el escenario, nos hace sentirlos un poco más cerquita”, comentó la agrupación.

FECHA: 31 de diciembre

HORA: 22:00 horas

LUGAR: Instagram y Facebook de Bareto





CARLOS GALDÓS 2021 “HAGAMOS QUE NOS PASEN COSAS BONITAS”

“Haremos todas las cábalas de fin de año y aprenderemos otras. Saquemos de nuestra vida lo que no nos gusta y demos espacio para las mejores cosas que merecemos”, promete Carlos Galdós en este unipersonal que pretende llenar de optimismo y risas de principio a fin.

FECHA: 30 de diciembre

HORA: 21:00 horas

PRECIO: 55 soles

LUGAR: Zoom VENTA: Teleticket





DEYVIS OROSCO EN SHOW GRATUITO

Pensando en aquellas personas que no saben o no tienen acceso a las plataformas virtuales, Deyvis Orosco ofrecerá este 31 de diciembre un show gratuito que será transmitido desde las 11:00 pm por Latina. “Sé que este año ha sido difícil para todos en general por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público que me ha apoyado en las buenas y las malas”, declaró el cantante hace unas semanas sobre este show.

Junto al ‘Bomboncito de la cumbia’ estarán junto al cantante el grupo salsero Combinación de la Habana, y las orquestas de cumbia Los 5 de Oro y Papillón.

FECHA: 31 de diciembre

HORA: 23:00 horas

PRECIO: gratuito

LUGAR: Latina

Grupo 5 ofrecerá un concierto virtual gratuito en honor a su fundador. (Foto: @elgrupo5oficial)





GRUPO5 PRESENTE EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO

Grupo 5 promete recibir el 2021 a lo grande con el show, vía streaming, que ofrecerán este 31 de diciembre desde las 11 p.m. y que tendrá una duración de cuatro horas y media. Al ritmo de “Motor y motivo”, “Apostemos que me caso”, entre otros éxitos de la banda de Monsefú, los vocalistas y la orquesta completa se hacen presentes en esta gran fiesta de fin de año.

FECHA: 31 de diciembre

HORA: 23:00 horas

PRECIO: S/ 100

LUGAR: Entrada Ya













LUCIA DE LA CRUZ Y LA PEÑA DEL CARAJO

Desde las 11pm, el marco musical de la Peña del Carajo comienza a calentar la noche de Año Nuevo al ritmo del cajón peruano y sonidos criollos y afroperuanos. Y a partir de las 00:00 será Lucia del Cruz quien lleve a lo más alto la gran fiesta ofreciendo un show con lo mejor de su repertorio.

FECHA: 31 de diciembre

HORA: 23:00 horas

PRECIO: S/ 25.00

LUGAR: Joinnus

