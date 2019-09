Fidelio Cavalli, millonario libanés que estaba vinculado a Sheyla Rojas, usó su cuenta de Instagram para compartir un suspicaz mensaje. Por intermedio de su red social, el excéntrico empresario dio a conocer la mayor lección que aprendió este 2019, año en el que conoció a la modelo chiclayana.

A través de una historia, el adinerado hombre publicó la siguiente frase en inglés: “The biggest lesson I learned this year is to not force anything; conversations, friendships, relationships, attention, love. Anything forced is just not worth fighting for, whatever flows flows, what crashes crashes. It is what it is”.

Traducido al español, el mensaje de Cavalli señala: “La mayor lección que aprendí este año es no forzar nada; conversaciones, amistades, relaciones, atención, amor. No vale la pena luchar por algo forzado, todo lo que fluye, fluye; lo que se estrella, se estrella. Es lo que es".

Fidelio Cavalli y Sheyla Rojas estuvieron vinculados sentimentalmente. No obstante, hace unas semanas, ambos decidieron poner un punto final a su romance, pese a que la conductora de ‘Estás en Todas’ viajó en reiteradas ocasiones para visitar al excéntrico millonario.

Incluso se le vio compartiendo algunos coqueteos con una modelo canadiense en sus redes sociales.