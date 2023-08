Después de que ampayaran a su esposo entrando a un hotel con otra mujer, Maju Mantilla está en el centro de todos los reflectores de la farándula peruana y hoy tendría que presentarse a su programa.

Sin embargo, el ampay revelado este jueves por la noche podría cambiarlo todo, ya que la (falta de) estabilidad emocional podría hacer que la ex Miss Mundo desista de aparecer en su magazine Arriba Mi Gente.

Sobre esto, su amigo y también presentador del programa de espectáculos, el Fernando Díaz, habló en exclusiva con la redacción de Perú21 y explicó cuál es el panorama en la previa del programa.

“No voy a hablar nada, porque no me compete. No he hablado con ella. La veré hoy. Hasta ahora, no ha dado señales de que no vaya a ir al programa”, reveló el conocido periodista a nuestro medio.

Con esto, la presentación de Maju Mantilla en Arriba Mi Gente sigue en total suspenso y sólo podrá saberse hoy a las 10 de la mañana o, tal vez, antes si es que la modelo decide pronunciarse por alguna de sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO: