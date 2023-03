Está en su mejor momento. El periodista Fernando Díaz habló sobre su nueva faceta como conductor del programa ‘Arriba Mi Gente’ y se pronunció sobre el bochornoso momento en que, por error, anunció, en su cuenta de Twitter, el fallecimiento del músico Tongo .

En entrevista con Perú21, el comunicador también destacó la creciente popularidad de su perrita ‘Pipoca’, luego de que esta hiciera sus necesidades en vivo, dejando boquiabiertos a los conductores. “‘Pipoca’ es mi mascota desde hace seis años y la gente que me sigue, sobre todo en Instagram, siempre la ve porque promuevo una crianza y tenencia responsable”, aclaró el periodista.





“Nunca imaginamos que ese episodio iba a ser tan comentado en las redes”, señaló en referencia a la cantidad de seguidores que obtuvo ‘Pipoca’ en redes sociales; incluso, ahora forma parte del magazine.

¡Comenzamos #ArribaMiGente con nuestra engreída 💕🐾 Pipoca 🐾💕 Ya estamos en vivo por @latina.pe ¡Conéctensete! 🙌🏻✨ pic.twitter.com/sPAeYIocKD — Arriba Mi Gente (@ArribaMiGente_) March 6, 2023

Ante ello, algunos programas de espectáculos se inspiraron en este nuevo formato y los conductores presentaron sus mascotas en televisión. “Los animales son parte de la vida y si pueden copiar más espacios, perfecto”.





“Necesitaba un cambio en mi vida”

Fernando aseguró que está en su mejor momento en su carrera en la televisión: “me siento muy feliz, comprometido. Estamos armando un equipo bien bonito a pesar de que todos tenemos diferente carácter.

El periodista señaló también las diferencias entre conducir un programa de noticias y ser parte de un magazine. “Fue todo un desafío porque cuando salió la propuesta de venirme a Latina me lo pensé mucho. Hay prejuicio o miedo de uno mismo en hacer otra cosa. Yo hice periodismo, por decir, serio casi 27 años”, aclaró el comunicador.

Incluso, aclaró que el cambio era necesario en su vida, pues necesitaba explorar una nueva faceta. “No es que me haya cansado, sino que necesitaba un cambio en mi vida porque estaba haciendo dos cosas a la vez, que es dominical y el noticiero en la mañana. Sentía que no estaba teniendo vida y me estaba agotando un poco esa dinámica. No sabía cuanto tiempo más iba a seguir ese ritmo”, mencionó Fernando Díaz.

“Estaba sintiendo una necesidad de explorar más mi faceta en la conducción, en la cual me siento muy cómodo”, señaló

“Creo que a esta altura de mi vida, nadie va a cuestionar que soy bueno o mal periodista porque eso ya lo hice. No necesito demostrarle nada a nadie. Soy un ser humano y me levanto cada mañana feliz de ir al programa. Es importante que tu trabajo no sea una cosa pesada, sino algo divertido. Eso estoy sintiendo eso y me gusta”, señaló el comunicador.

Sobre Tongo

El periodista señaló que la confianza le jugó una mala pasada, pues una conocida productora le escribió avisándole sobre el supuesto fallecimiento de Tongo.

“Yo recibí un mensaje de una conocida productora de televisión, que justamente trabaja con artistas de la cumbia. Y me escribieron diciendo ‘Fernando ha muerto Tongo’. Yo consulté a otros músicos. Incluso, traté de hablar con Gladyz, pero mi imagino que ella no contestaba el teléfono”, detalló.

Como se recuerda, Fernando Díaz sorprendió a sus seguidores al informar sobre la supuesta muerte de Tongo. Sin embargo, todo se trataba de una noticia falsa que empezó a circular en redes sociales, la cual fue desmentida por la esposa del cantante. Ante ello, el conductor de ‘Arriba Mi Gente’ tuvo que pedir disculpas públicas por el error.

“Lo único que hice fue mandar un mensaje de condolencias… son lecciones, yo lo tomo de esa manera. Pero nuca hubo una mala intención, yo tengo mucho respeto a Tongo y a su familia”, finalizó.

