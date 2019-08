Fernando Armas, entre lágrimas, se disculpó por imitación a la atleta Gladys Tejeda

El cómico Fernando Armas pidió disculpas, entre lágrimas, a la campeona de la maratón 42K de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Gladys Tejeda, luego de que la imitación cómica que hizo generara una serie de cuestionamientos.

En el programa 'Domingo al Día', el cómico manifestó que por el momento dejará de lado la imitación de la atleta, pero no descartó retomarla después. "No creo que pueda darse por ahora (la imitación) y tal vez por mucho tiempo, salvo que la dignísima Gladys Tejeda me dé la autorización para poder seguir imitándola, con la altura debida y el cariño de siempre", declaró.

Asimismo, Fernando Armas recordó sus inicios cuando llegó a la capital desde su natal Chiclayo. "Soy un chiclayano que salió desde abajo, vine en un camión desde Lima, entonces no me pueden decir racista", comentó afligido. "En ningún momento he buscado ofenderla, si ha habido algo que le ha perjudicado o que a algunas personas les ha ofendido, aquí estoy para pedir disculpas", prosiguió el cómico.

Finalmente, Armas explicó por qué nadie reclamó cuando hizo una parodia del expresidente Alejandro Toledo."Porque seguimos teniendo la doble moral, esa hipocresía que con algo se ríen y con otro no", dijo Fernando Armas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: