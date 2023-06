‘El Jirón del humor’ sorprendió a los televidentes al presentar una secuencia donde el ‘Chino Risas’ interpreta a una figura similar al ‘Chisiricosoro’, personaje que Fernando Armas hizo popular desde hace más de 20 años.

El cómico ambulante apareció en la secuencia ‘jirón Coiffure’, interpretando a la ‘China’, un pintoresco personaje gay cuya vestimenta es muy parecida a la que usa el actor cuando da vida a Fulvio Carmelo, más conocido como ‘Chisiricosoro’.

Fernando Armas habló con Perú21 y dijo sentirse elogiado por ser un referente en la comedia en nuestro país. Asimismo, destacó que la intención siempre sea hacer reír al público televidente.

“ No me incomoda ni me parece mal (…) Qué bueno que a veces uno sirva de referencia. No sé si será copia, pero lo que sea, yo celebró que haya generado risa”, señaló el exjurado de ‘Yo Soy’, demostrando así que no le afecta las similitudes de ambos personajes.

En esa línea, Armas dijo que apoya a los nuevos talentos y consideró que todas las herramientas que usan los comediantes para sacarle una sonrisa al público son válidas.

“El humor puede ser criticado desde muchos sectores, pero yo como humorista siempre defiendo el hecho de que cada comediante lo único que busca es hacer reír. Puede tener excesos o no, cada uno tiene su criterio, pero la intención de todo comediante es única y exclusivamente hacer reír”, enfatizó.