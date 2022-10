Melissa Paredes decidió dejar en claro el tipo de relación que mantiene con el padre de su hija, Rodrigo Cuba . La modelo aseguró que mantiene una relación sana con el futbolista por el bienestar de su hija, incluso, sostuvo que están llevando terapia y en el proceso también están incluidos sus respectivas parejas, Ale Venturo y Anthony Aranda .

“Yo creo que todos aprendemos de nuestros errores, creo que es un nuevo comenzar para todos, una nueva oportunidad, y estamos llevándonos de la forma más madura posible, esperemos seguir así y que esto funcione por el bien de la familia”, acotó la participante de ‘El Gran Show’.

“Estamos en terapia los dos, todos, también han recibido a Anthony de la mejor manera y eso es algo lindo. Yo creo que todos estamos remando para un mismo lado, que es lo que debimos hacer desde un inicio, pero de los errores y de las caídas aprendemos”, dijo Melissa Paredes.

Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

La modelo Melissa Paredes tuvo un enfrentamiento con la bailarina Gabriela Herrera la noche de este sábado 15 de octubre de 2022 de ‘El Gran Show’. La exconductora de ‘América Hoy’ aseguró que su enamorado, Anthony Aranda, no tendría problemas en vencer a todos sus compañeros del reality: “Si viniera mi novio, los destruye a todos”.

¿Anthony Aranda podría competir con Melissa Paredes?

La exreina de belleza también fue consultada por un reportero, de Más Espectáculos, sobre la posibilidad de que su novio ingrese al show de Gisela Valcárcel. “No, él está full ahorita con su crew, pero sí le mando mis videos y me da tips”, indicó la también actriz.

En ese sentido, espera no caer en sentencia, pero de darse el caso, podría convencerlo para que la apoye en la pista de baile.

Sin embargo, descartó que esté de acuerdo con que su pareja ingrese a ‘El Gran Show’ para competir con ella, porque podría terminar su relación. “Si lo meten definitivamente mi relación no dura hasta fin de año. Cómo van a traer a un bailarín profesional más, no frieguem, ustedes quieren que yo me separe, ahí sí no llegamos, no hay forma, yo soy picona, imagínate con mi novio peleándome por la copa, le jalo los pelos”, dijo Melissa Paredes.