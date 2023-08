El éxito de Nicola Porcella traspasó fronteras. Falta menos dos semanas para conocer al ganador de ‘ La Casa de los Famosos México ’, quién se llevarán nada menos que 4 millones de pesos que, convirtiéndolo a moneda nacional, es más de 800 mil soles. Ante ello, Federico Salazar no dudó en pronunciarse y desearle buenos deseos al modelo peruano.

El presentador de televisión mandó ánimos al exintegrante de ‘Esto es guerra’, quien es el primer finalista del reality mexicano, donde se disputa el gran premio con reconocidos personajes de dicho país: Sergio Mayer; Emilio Osorio; Wendy Guevara; Poncho de Nigris y Mariana ‘Barby’ Juárez.

Como se recuerda, Nicola Porcella se ganó el cariño de muchos mexicanos por su encanto, por lo que ha decidido empezar una nueva vida en México, lejos de la farándula peruana.

Federico Salazar señaló que todas las personas merecen segundas oportunidades, luego de que el modelo estuviera vinculado a diversos escándalos en el Perú que lo llevaron a atentar contra su vida en el 2018. “Sí. (Intenté suicidarme) hace tiempo, porque me sentía cansado de que todo el día me ataquen y me ataquen y mi familia estaba mal. No me hice nada (físicamente), tomé pastillas.”, confesó .

Ante ello, el comunicador no fue ajeno al éxito del popular ‘Novio de México’. “Aparte del tema de la salud mental, yo creo en las segundas oportunidades”, precisó Federico Salazar.

