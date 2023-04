Federico Salazar es el presentador del programa ‘América Noticias’ y posee una larga trayectoria en la televisión peruana. Recientemente, fue entrevistado por Yako Eskenazi para el show ‘Estás en Todas’ y se animó a dar detalles inéditos sobre su vida personal y carrera como periodista.

Eskenazi le consultó si es que en su juventud el periodista fue mujeriego, pero Salazar descartó ello. Más bien respondió que le gustaba salir ‘mucho’ con amigos a divertirse, pero sin llegar a excesos:

“Sí, algunas veces fui de boleto al noticiero. En esa época, estamos hablando de hace muchos años, porque ya no puedo y porque el cuerpo no me da. Me gustaba salir mucho, pero no en el sentido de sacar la vuelta y eso”, Acotó el periodista de América TV.

La afirmación sorprendió a Yako y a muchos espectadores, aunque Federico afirmó que se trata de un hecho que ocurrió varios años atrás. El periodista posee una reputación remarcable, ya que nunca se le vio en condiciones negativas mientras conducía el segmento de noticias que aún mantiene, por lo que se desconoce cuando ocurrió exactamente.

En el momento más sensible de la charla, el presentador se refirió a la pérdida de su padre, situación que le afectó mucho emocionalmente: “Mi padre cayó en la pandemia... yo era muy pegado a mi papá y éramos muy patas”, comentó casi quebrándose por la tristeza.

Federico Salazar revela que fue parte de la barra de Alianza Lima: “Iba a sur y ensayábamos los sábados”

VIDEO RECOMENDADO