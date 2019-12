El periodista Federico Salazar y la actriz Katia Condos se han constituido como uno de los matrimonios más sólidos de la televisión peruana, y sobre ello, el conductor se animó a contar cuál es la clave de un matrimonio estable tras los consecutivos escándalos de infidelidades que ha remecido el mundo de la farándula.

En tono jocoso, el conductor de América Noticias reveló: “El secreto para tener un matrimonio estable es taparte los ojos”. Tras ello, indicó que su relación es como cualquier otra y que, realmente es la comunicación la base de todo: “cuando una pareja tiene el deseo de continuar junta, todo se resuelve conversando”, dijo en RPP.

Además, Federico Salazar aprovechó para destacar el trabajo de su esposa: “Sé respetar el espacio de Katia como actriz, no me molesta que se bese en sus escenas de actuación, no me hago problemas si esto ocurre en el escenario”, sostuvo.

Y sobre los sonados casos de infidelidad de la farándula local, el presentador fue contundente al señalar que “si se da un caso de infidelidad es muy probable que algo no esté funcionando en la vida de pareja”; sin embargo, evita juzgar, pues "no le puedo decir a los demás cómo se deben conducir, exponer tu vida es una decisión personal”, finalizó.