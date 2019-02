Mira las primeras imágenes de Dwight en la quinta temporada de 'Fear the Walking Dead'

Hace unos meses se anunció un nuevo crossover entre ' Fear the Walking Dead ' y ' The Walking Dead '. AMC acaba de liberar lo que serían las primeras imágenes de Dwight (Austin Amelio) en el spin-off de la serie.

Como se recuerda, Dwight fue expulsado de Alexandria. En imágenes se puede apreciar a Alicia Clark, Morgan Jones, Victor Strand Charlie, John Dorie y June.

Cabe indicar que aún no existe fecha de estreno para la quinta temporada de " Fear the Walking Dead". Pero muchos fanáticos de la serie indican que podría ser en el mes de abril, cuando terminaría la novena temporada de "The Walking Dead".

El spin-off de " The Walking Dead" inició su primera temporada el 23 de agosto de 2015 y goza de mediano éxito entre los fanáticos de la serie norteamericana.

Josh Sapan, director general de la cadena AMC Networks, manifestó el año pasado al portal THR que: " The Walking Dead es un universo… y tenemos el plan de gestionarlo en la próxima década. Es un cuidadoso plan que respetará el mundo que todos sus fanáticos aman".



TE PUEDE INTERESAR