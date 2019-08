Fátima Segovia defiende su trabajo en club nocturno: "Nunca tendré que avergonzarme de lo que hago"

Luego de que la actriz Fátima Segovia –quien es conocida por parodiar a Tilsa Lozano en el programa cómico 'El Wasap de JB'– se presentara en un atrevido show en el club nocturno 'Pantaleón' en Huanchaco y causara una serie de comentarios negativos, la artista usó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas.

"Yo no solo realizo desfiles en bikini, también realizo eventos corporativos de animación para empresas grandes en donde, como siempre, la rompo en el escenario y me adecuo al tipo de público de acuerdo al evento", inició la publicación, la misma que acompañó de varias fotos de los eventos en donde fue contratada.

Segovia también mostró que no se amilana ante los comentarios negativos que recibe del público. "Y nunca tendré que avergonzarme de nada de lo que hago, ya que así sean desfiles en bikini o animación para empresas corporativas lo que realice, lo hago de la mejor manera, sin maldad de por medio, eso no me hace una mala persona", continúa .

La integrante del Wasap de JB recordó que no solo se dedica a la televisión, sino también a los eventos y lo hace desde hace seis años. "Hago mis eventos desde el 2013 que entré a trabajar en la televisión y me convertí en un personaje público y me debo al público, quien me admira y me quiere ver, ya sea animando un concierto, animando un evento corporativo por el Día del padre, aniversarios de empresas o en desfiles de infarto en bikini, y eso no me avergüenza porque sé cómo hago la cosas y tengo mi conciencia tranquila", se lee en la publicación en redes sociales.

"Déjenme trabajar"

La actriz cómica y modelo recalcó que su carrera en televisión no ha sido fácil, puesto que ha tenido que enfrentarse a varios intentos de perjudicar su imagen; sin embargo, ha evitado involucrarse en 'ampays' que atenten contra su imagen y su privacidad.

"Desde que empecé en la televisión siempre han querido perjudicarme de alguna forma pero solo ha quedado en intentos vanos porque el resultado al final es que tengo una familia hermosa, trabajo, salud y me va bien en la vida y eso dice todo de mi . De igual manera, tampoco me he hecho conocida ni mediática por ampays, escándalos o por hablar mal de nadie, tengo una trayectoria intachable. Así que yo no me hago responsable de las cosas que puedan pasar fuera de mis eventos, es decir yo cumplo con hacer ya sea mi desfile o animación para empresas que me contraten, con la seguridad al 100% que me brindan y después de eso no tengo nada que ver con el resto. Así que déjenme trabajar tranquila y si, he sido más bien demasiado generosa para llegar a todo el público que pueda pero a partir de ahora tendré más precaución he investigaré a fondo, por mi seguridad, el local donde me presente porque he sido un poco incrédula y confiada en que no hay maldad en el mundo, pero ya me doy cuenta que sí la hay y que siempre van a querer fastidiar", finalizó.

Fátima Segovia se presentó el pasado fin de semana en un club nocturno de Huanchaco.

