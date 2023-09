El cantante Farik Grippa, quien acusó públicamente al productor Sergio George de haberle hecho firmar un contrato abusivo, espera pasar la página y ponerse a trabajar nuevamente, porque está teniendo problemas económicos.

“Lo único que quiero es dejar las cosas ahí, no me dieron lo prometido, nos pegamos diciendo cosas, pero estoy dispuesto a darle la mano y no volver a hablar del tema y poder ponerme a trabajar, pues mis bolsillos tienen hueco. En verdad, estoy viviendo una situación casi insostenible”, comentó el salsero al diario Trome.

Incluso, el cantante dijo que está pensando retomar trabajos antiguos para subsistir.

“Ya estaba pensando entre volver al trabajo de marketing, de producción de espectáculos o volver a preparar cebiches con mi viejo como lo hacía cuando tenía su restaurante ‘El Rubio’... entonces, ahí me han escrito y llamado diciéndome ‘estamos contigo’”, expresó.

Pese al problema contractual que no le permite dedicarse a la música, Farik confía que la situación mejorará y responderá a los pedidos de presentarse en el extranjero.

“Tengo temas grabados que quiero sacarlos, hacer giras tanto por todo el Perú como en el extranjero, pues siempre me están llamando, pero soy respetuoso. Sé que falta poco para que todo se solucione, tengo fe en ello”, finalizó.