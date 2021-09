Tras estar hace poco en Colombia, donde se reunió con productores musicales para fusionar géneros y colaborar con artistas locales, el cantautor peruano, Farik Grippa, anunció el lanzamiento de su tema “A Ella”.

“Regreso con fuerza, la pandemia no me paro musicalmente, me hizo pensar en seguir reinventándome para regresar con fuerza y superar lo ya logrado. Es por ello que quiero compartir con mis seguidores este nuevo tema ‘A Ella’, que estoy seguro, les gustará de principio a fin”, explicó Grippa sobre su tema.

“‘A Ella’ es un tema de homenaje a ese ángel llamado mujer que siempre está en las buenas y en las malas con uno, una salsa que estoy seguro encantará y la cantaran a aquella mujer que aman”, añadió el cantante.

“A Ella” estrenó oficialmente el pasado viernes 17 de septiembre en todas las plataformas digitales de Farik Grippa y en su canal oficial de YouTube. Cabe señalar que durante su estadía en Colombia, el cantante grabó un tema con NYAL, productor nominado al Grammy Latino y Americano por producciones de Maluma.

Entre lo éxitos de Farik Grippa figurarán temas como: “Peligro de extinción”, que ya supera los 61 millones de vistas en YouTube; “Háblame de ti”, “Somos dos” feat con Alvaro Rod, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix celebró la primera edición de TUDUM, un evento para exponer las series y películas que llegarán pronto a la famosa plataforma.