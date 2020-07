Farándula







Pone paños fríos: Yahaira Plasencia asegura que no tiene “rivalidad” con Daniela Darcourt [VIDEO] La cantante de salsa no descartó la posibilidad de realizar un duo con su colega: “Yo no descarto hacer un duo con alguna artista peruana. No descarto absolutamente nada. Si se da, bienvenido sea”.