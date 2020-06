Marcó distancia. Gianella Marquina se refirió al embarazo de su media hermana Samahara Lobatón; sin embargo, intentó no dar mayores detalles al respecto.

La hija mayor de Melissa Klug respondió una serie de preguntas de sus seguidores de Instagram, entre ellos una interrogante que se refería a si le incomodaba hablar del estado de gestación de Samahara.

Al respecto, Marquina señaló que eso es un tema del que solo debería hablar su pariente pues, según dijo, ella no es la persona indicada para opinar al respecto.

“No me incomoda (el embarazo de Samahara Lobatón), pero no es un tema que sea mío netamente, es un tema personal de mi hermana. Si ella quiere conversarlo, comentarlo, que lo haga ella. No soy la indicada porque no es mi pancita”

La joven agregó que ya se había estrenado como tía tras el embarazo de su mejor amiga. “Les cuento, les doy la noticia de que yo soy desde muchísimo antes porque mi mejor amiga acaba de dar a luz hace como un mes y es la ‘bendi’ más hermosa del mundo”.

Como se recuerda, ante la noticia de su hermana, Gianella y Melissa, hermanas de la exchica reality, compartieron un mismo mensaje en sus stores de Instagram.

“Las personas que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio para todos”, fue el mensaje que pusieron las hermanas.

