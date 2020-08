Yaco Eskenazi no olvida su época como integrante de “Esto es guerra” ni a sus excompañeros. En una reciente entrevista con el programa “Estás en todas”, el actor y conductor de TV manifestó su admiración por Nicola Porcella y su decisión de irse al extranjero en busca de nuevas oportunidades.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” calificó de “valiente” a Porcella, y dijo que lo admira por su difícil decisión, ya que ahora emprende una carrera lejos de su país y su familia.

“Es de valientes lo que ha hecho Nicola, es de valientes dejar tu país, irte a un medio absolutamente nuevo, encarar eso no es fácil. Entonces, creo que lo que ha hecho es una decisión muy valiente: dejar a tu hijo, imagínate, no es fácil”, manifestó el actor.

Asimismo, el ‘capitán histórico de Los Leones’ también resaltó las cualidades de Nicola Porcella y dijo que tiene un futuro prometedor en México, ya que viene compitiendo, y ganando, regularmente en el reality “Guerreros 2020”.

“Creo que lo está haciendo bien, creo que poco a poco se está ganando un lugar y creo que tiene mucho futuro. Siempre le voy a desear lo mejor y espero que se mantenga así”, precisó Yaco Eskenazi.

Por otro lado, el también actor de la serie “De vuelta al barrio” estuvo de acuerdo con la decisión de que Angie Arizaga y Nicola Porcella hayan tomado caminos diferentes.

“Cada uno está haciendo su camino por separado y me parece chévere, me parece sano y me parece bien que cada uno por fin haya podido tomar su camino y que los dos estén bien y que les esté yendo bien”, puntualizó.

