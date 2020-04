Un comentario de Paolo Guerrero respecto a que no toleraría que su pareja Alondra García Miró tenga escenas de besos desató las más airadas críticas de los cibernautas quienes incluso acusaron de machista al futbolista.

La modelo también recibió los cuestionamientos por responder que priorizaba su relación antes que su carrera después de escuchar a su pareja decir que incluso no estaría con ella si realizaba este tipo de actuación durante las telenovelas en las que participe.

Hoy Alondra respondió a sus críticos, entre ellos a Magaly Medina, quien dijo que tenía “alma de geisha” por tolerar este tipo de comentarios sobre ella, y aseguró que ella siempre estará en primera lugar.

“Para empezar, yo siempre me voy a poner en primer lugar y eso lo he demostrado toda mi vida en cuestión de trabajo. Y si en algún momento he apostado por algunas cosas y he estado más enfocada en eso, pero nunca me he dejado a mí de lado, nunca”, dijo.

En la misma línea, la protagonista de la nueva telenovela de América Televisión, señaló que- en esta etapa de su vida- su relación es muy importante y la hace muy feliz.

“Yo estoy feliz, yo me siento muy feliz. Ahorita estoy muy contenta, entonces, mi felicidad va a ser mi prioridad. Si mi relación me da felicidad entonces eso va a ser mi prioridad”, agregó.

Como se recuerda hace unas semanas se confirmó que la joven pasaba la cuarentena con el seleccionado nacional en su casa de Brasil. Con este hecho se volvieron realidad las especulaciones de que la pareja había retomado su relación tras permanecer algunos años separados.

