Luego que el programa “Magaly TV, la firme” emitiera un informe donde señalan a Karina Rivera como la manzana de la discordia de un matrimonio, el actor Orlando Fundichely, expareja de la presentadora de televisión, se pronunció en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Orlando Fundichely pidió que mantengan alejadas a sus hijas del escándalo, ya que ha sido muy difícil leer comentarios fuera de lugar sobre ellas.

“Como padre y ex esposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mi lugar y sobre todo en el de ellas. He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar”, manifestó.

Asimismo, el actor cubano desmintió que su pasado matrimonio con Karina Rivera haya terminado por una presunta infidelidad. Además, dijo que no declarará sobre la nueva polémica que envuelve a la presentadora de Latina.

“Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mí divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocasión para desmentirlo categóricamente. A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mí tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre”, precisó Fundichely.

“A los amigos de la prensa que me han estado localizando les ruego entiendan mí posición y comprendan la razón por la cual no voy a hacer ninguna declaración al respecto”, añadió el actor.

Como se sabe, luego que Karina Rivera confirmó una nueva relación sentimental con Alejandro Rodó Iglesias, el programa “Magaly TV: La Firme” presentó un informe con las declaraciones de la actual esposa del nuevo novio de la conductora de Latina, quien señaló que la presentadora de televisión arruinó su matrimonio de 20 años.

La mujer, identificada como Giuglianna Calisto, se comunicó con el programa de Magaly Medina y reveló que Rivera era consciente de que estaba saliendo con un hombre casado.

“29 años, (20 años de matrimonio y 9 de convivencia) me arruinó el matrimonio, esa la verdad. Tú sabes qué cosa jala más que cabo de buque y el hombre pues a los 50 años que vengan y le meneen el trase** porque esa es la realidad de esa mujer… Él (su actual esposo) está embelesado, le importó un bledo y dejó tirada a su familia”, manifestó Calistro.

Karina Rivera envuelta en la polémica por su nueva relación.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina reapareció al frente de su programa

Magaly Medina reaparece en vivo con programa vía Skype