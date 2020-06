Mientras comparte en sus historias de Instagram, su faceta en la cocina, Aída Martínez aprovechó para aclarar el incidente surgido con Magaly Medina, y remarcar que ‘no hay broncas’.

“Cómo quedé con Patrick (el productor), lo van a ver la siguiente semana en Magaly, Así cómo a ella le incomodó ver el jabón de miembro en mi baño, a mí también me incomodaría que me hagan perder mi tiempo. Si yo accedí a hacer un reportaje es porque me interesa que se exponga mi otro yo, mi otro lado, mi otra faceta que es la cocina”, dijo Aída Martínez.

La modelo arequipeña reapareció en Instagram para mostrar su incomodidad del material censurado tras mostrarse un jabón en forma de miembro viril masculino.

¿Cuál fue el incidente? Magaly Medina pasó un incómodo momento durante la transmisión de su programa, el último viernes 12 de junio, al presentar un reportaje sobre la modelo en una faceta culinaria. Pero se interrumpió todo de manera brusca al aparecer en pantalla un jabón con la forma de un miembro viril.

“Me quedé así, ¿qué onda?, ¿qué hice mal? Magaly ya no está en un horario de protección al menor, está en un horario de adultos. Magaly Medina no se dio cuenta que era un jabón, ella pensó que estaba haciendo algo con un consolador”, indicó también.

“Lo que no entiendo y me causa incomodidad, ¿por qué no revisaron las imágenes que no quieren que salgan? Ella tiene un equipo periodístico gigante detrás”, afirmó la modelo.

“Lo que no puede hacer es vetar mi reportaje, yo he abierto las puertas de casa y de corazón para que saquen un reportaje bonita sobre mi nueva faceta y lo quiten así, me siento mal, no me pueden hacer perder el tiempo de esa manera”.

Aída contó que un integrante de la producción le ha asegurado que la próxima semana saldrá el reportaje en el programa “Magaly TV La Firme”.

