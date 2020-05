Un gran regalo. Angie Jibaja está de cumpleaños y para homenajearla, su madre decidió darle una emotiva sorpresa.

A través de su cuenta de Instagram, Maggie Liza saludó a su hija y lo hizo a través de un vídeo con fotografías de ambas en los diferentes momentos que compartieron juntas.

“Feliz cumpleaños mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo", escribió Liza en la descripción de la grabación.

Emocionada por el gesto de su madre, la exmodelo, quien cumplió 40 años, compartió el vídeo y le agradeció a su progenitora por el saludo.

“Te amo, mami”, escribió Jibaja.

Como se recuerda, Maggie Liza ha puesto la cara frente a los comentarios que afrontó su hija tras el intento de feminicidio del que fue víctima hace unas semanas. Incluso se enfrentó a Magaly Medina luego que la periodista cuestionara el estado de Jibaja por su conocida adicción a las drogas.

“La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer. Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, comentó.

