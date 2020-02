Luego de la cancelación del concierto de Maluma previsto para el último jueves en el Estadio Nacional, cientos de fanáticos salieron a protestar por la intempestiva medida.

Entre los fanáticos de cantante colombiano llamó la atención la presencia de un joven que pese a llevar una cinta con el nombre del intérprete de ‘Felices los 4’ terminó declarando su amor a Daniela Darcourt, quien era una de las artistas que participaría de la actividad que era organizada por una marca de gas.

Hasta el lugar llegó Canal N para recoger el descontento de los asistentes por lo que el muchacho se acercó aparentemente a declarar sobre la cancelación del concierto y, tras reclamar a los organizadores por haberlos hecho esperar sin avisar que la actividad no se realizaría, se dirigió a la cantante salsera para confesarle sus sentimientos.

“Hemos estado haciendo cola. Yo estaba más emocionado por que iba a ver a Daniela Darcourt, porque yo la amo. Te amo mucho Daniela Darcourt, yo te sigo desde siempre y yo siempre te he amado de verdad y me duele mucho que no te hayas presentado. Te he esperado toda la tarde y me siento mal”, comentó el muchacho.

Como se recuerda, la tarde del jueves y, pese a que los fanáticos formaron largas colas por horas en las afueras del recinto deportivo, recién se informó de la cancelación del evento por la falta de medidas de seguridad lo que generó la molestia de los asistentes.

