A menos de un mes de oficializar su romance con Alexa Morisawa, Facundo González anunció, durante su visita al programa “En Boca de Todos”, el fin de su relación amorosa con la modelo brasileña de 19 años.

El integrante de “Esto es Guerra” evitó dar mayores detalles sobre los motivos que provocaron su ruptura amorosa, pero aclaró que mantiene una cordial amistad con la joven modelo.

Su inesperado anuncio se dio cuando participaba en uno de los juegos del magazine de América TV donde debía adivinar el significado de algunas jergas peruanas. Fue en ese momento que Tula Rodríguez aprovechó para preguntarle al argentino si actualmente estaba soltero.

“Ahora estoy solano. No pasa naranja. Ya estamos en diferentes caminos. Sí, cada uno por su esquina. Solari. No tengo suerte en el amor, la verdad. Sí, ella (Alexa Morisawa) es una excelente chica y nos llevamos bien”, comentó.

Facundo González asegura que está soltero porque no tiene suerte en el amor.

Hace unas semanas, el integrante de los “Guerreros” había confesado que era consciente que le llevaba 14 años de diferencia a la modelo, sin embargo, ella aseguró que esto no significaba un problema en la relación.

“Yo no siento tanto la pegada de la diferencia de edad. Soy un poco madura para la edad que tengo y eso ayuda bastante. No tengo un momento que no me ría con él”, explicó Alexa en una entrevista para “EBDT”.

