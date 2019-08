Facundo González tras supuesto romance de Paloma Fiuza con empresario: "No va encontrar nada mejor que yo"

Facundo González señaló que su expareja sentimental, la brasileña Paloma Fiuza, no "encontrará nada mejor que yo, ella sabe. Ella lo tiene claro". El argentino reaccionó así tras enterarse que la modelo estaría en nueva nueva relación con una empresario.

"No creo que me haya enterrado, tampoco tan así y creo que no es empresario, ¿es empresario el chico? No tenía idea", agregó el integrante del reality 'Esto es guerra'.

Describió a su exnovia como una persona "madura y seria", a quien defendería en caso que su nueva pareja intente hacerle daño.

"Ella es una chica muy madura, seria. Espero que la persona que esté con ella quiera lo mismo que ella y la haga feliz, yo no me voy a meter, no soy así. Pero si ella está mal y sufre, ahí sí me metería, no voy a dejar que la hagan sufrir", precisó.

Dispuesto a rehacer su vida tras su ruptura con Paloma Fiuza, el argentino contó que vive su etapa de soltero a plenitud divirtiéndose con su amigos.

