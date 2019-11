Si no quieres saber, no preguntes. Esa parece ser la frase que mejor describe lo que ocurrió con Facundo González y Paloma Fiuza durante el último programa de ‘Esto es Guerra’, donde la brasilera le reveló en un juego a su expareja que pasaría Año Nuevo acompañada de un “amigo”, hecho que no le gustó al popular ‘guacho’.

Ambos se enfrentaron en ‘Ni sí, ni no’, donde al ‘combatiente’ no le fue muy bien. El juego, que consiste en hacer que el competidor termine afirmando o negando un hecho, lo puso en serios aprietos porque tuvo la mala idea de preguntarle a Paloma sobre sus sentimientos.

FACUNDO Y PALOMA, ESTO ES GUERRA

"Me extrañas”, dijo el argentino con una gran sonrisa a lo que la brasileña respondió: “Para nada”. Las preguntas continuaron hasta que Facundo comenzó a indagar sobre los planes que tenía su exnovia para Año Nuevo. Fue así que le preguntó si a fin de año viajaría con su ‘amigo’.

“Puede ser... tu reemplazo”, expresó Paloma entre risas. De inmediato, todo el set de Esto es guerra estalló en carcajadas, hecho que incomodó al modelo, que sonrió confundido porque no se esperaba escuchar esa declaración de la ‘guerrera’. Al final, terminó diciéndole que la quería, con bastante nerviosismo.