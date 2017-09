Ricky Tosso fue uno de los actores y comediantes más conocidos del Perú. Falleció el 11 de setiembre de 2016 tras una dura batalla contra el cáncer y a manera de recordar un año de su partida, su único hijo, Stefano Tosso, le dedicó un tierno mensaje en Facebook.

“Un año desde que te fuiste, mejor amigo. Un año y a la vez 5 minutos. El hombre más bueno y puro que he conocido. Me enseñaste haciendo, con el ejemplo, como debe criar un buen padre. Y viéndote me enamoré de la actuación, del arte”, escribió inicialmente Tosso.

“Siempre me diste alas propias y me pusiste las cosas en la mesa, con realidad pero con amor. Me enseñaste a perdonar y a no guardar rencores. A buscar siempre mi paz y felicidad. A ser honesto conmigo y justo con los demás. Ahora te siento conmigo de otra manera”, manifestó.

“En mi corazón, en la vocecita de la conciencia, en eso que me alerta del peligro, en cada mierda y aplauso que escucho o digo. Y en cada persona a la que amaste y te amó”, añadió.

“Ese es la mejor herencia que me pusiste dejar, un apellido limpio y un país que te ama y te tiene siempre presente. Te extraño siempre, te amo siempre. PD : yo se que te cagas de risa con los chongos de humor negro”, finalizó.

Este mensaje fue publicado junto a tres imágenes en donde se le ve a padre e hijo divirtiéndose en distintos viajes y salidas juntos.

A tan solo un día de haber sido compartido, ya cuenta con cerca de 17 mil me gusta en la red social, y más de 300 comentarios resaltando las cualidades de Ricky Tosso. Además, ha sido compartido por los usuarios casi 200 veces.