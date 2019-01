Pedro Suárez-Vértiz dedica emotivo mensaje a su esposa por su cumpleaños

El artista Pedro Suárez-Vértiz celebró el 23 de enero el cumpleaños de su esposa, Cynthia Martínez, con un sentido mensaje en Facebook junto a un video en el que evidencia la gran relación que mantiene con ella.

Pedro Suárez-Vértiz inició el texto de Facebook agradeciéndole a su esposa todo el esfuerzo a lo largo de los años y más aún ahora, que cuenta con una dificultad para hablar.

"¡Feliz cumpleaños esposa mía! Gracias por estar a mi lado siempre. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Qué tal travesía no amor?", señaló Pedro Suárez-Vértiz.

El cantante manifestó haber cuidado muchos detalles durante su relación, pero que lamenta que el síndrome neuromuscular bulbar que padece finalmente no solo lo afecte a él, sino también a ella.

“Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Nunca romperte el corazón. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto”, sentenció Pedro Suárez-Vértiz en Facebook

Asimismo, el artista nacional confesó que el amor que se tienen es infinito y que tiene mucha suerte de tener una familia que los ha apoyado desde sus inicios: "Quisiera irme a una isla para que tú y mis hijos rehagan su vida. Pero es imposible porque me aman y yo a Uds. Una vez más la familia es todo […] Tengo la mejor esposa del mundo, pero también la mejor suegra. Qué lechero. Gracias también amor por nunca ser celosa, ni jamás hacerme pataletas, a pesar de mi carrera. Hasta eso estaba escrito. Gracias Dios mío ".

Finalmente, Pedro Suárez-Vértiz dijo ser feliz al lado de su pareja y le agradeció por formar parte de su vida.



“Gracias esposa por cruzarte en mi vida. Gracias por mis hijos, ellos son el mejor GPS para hallar el sendero. Feliz cumpleaños amor. Feliz cumpleaños Cynthia. Siempre amé tu nombre. Te vuelvo a regalar la canción China Wife que compuse para ti, y unas fotos tuyas de tu infancia en Florida, y luego, de nuestra historia juntos. Gracias, gracias, gracias, amor. Te amo esposa. ¡Feliz cumpleaños!”