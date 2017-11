La última edición de 'Esto es guerra' estuvo llena de polémica. ¿Qué ocurrió? Fabio Agostini tildó de “serrucho” a Krayg Peña al defenderse después de que Patricio Parodi lo tildara con el mismo apodo.

Todo ocurrió debido a que el español le coqueteó al mismo tiempo a Génesis Arjona y Alejandra Baigorria, y les dijera que quería ser su “Galáctico”.

En pleno programa, Agostini se encontraba halagando a la panameña, y le dijo: “Soy tu galáctico si quieres”. Al escuchar esto, Paloma Fiuza no dudó en intervenir, y sacó a relucir que el guerrero no tiene exclusividad en cuanto a quien trata de conquistar.

“Le decía lo mismo a Alejandra”, dijo la brasileña. Ante esto, el concursante decidió decir algo que sorprendió a muchos. “Vamos a ver una cosa, puedo ser el 'galáctico' de las dos. Yo puedo ser muy caballero con ellas”, expresó.

Sus compañeros de Esto es guerra tomaron a broma estas palabras, y Parodi incluso atinó a gritar “Serrucho”, a lo cual Agostini respondió: “El único serrucho es Krayg”.

Sorprendidos con esta acusación, los conductores del programa, María Pía Copello y Mathías Brivio quedaron boquiabiertos, y fue la ex animadora infantil quien se acercó a Krayg Peña para que él se pronuncie.

“No sé porque me metes en tus problemas. Asume que querías serruchar a Patricio, incluso en su cara porque lo acabas de decir”, le dijo el venezolano a Agostini, y este finalizó la conversación diciendo: “Krayg no, ya son dos me veces que serruchas a Patricio”.