Fiel a su estilo, el modelo español Fabio Agostini se volvió a burlar de su expareja, la cantante Mayra Goñi, quien ahora tiene una relación con el cubano Nesty.

“No tengo nada en contra de Nesty, me parece un chico muy divertido, además, me hizo un favor, ya Mayra me volvía loco, yo siempre voy a vivir muy agradecido con él, le debo una (risas). Con Mayrita todo bien, pero, al final, fue un dolor de cabeza”, dijo el ‘exchico reality’.

El español también aseguró que ya no se acuerda de su exnovia. “Lo que puede pensar hoy en día de mí me tiene sin cuidado. No me acuerdo de ella. Solo la recuerdo cuando la prensa me la menciona”, señaló el modelo, quien estará este domingo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

En otro momento, Fabio Agostini aseguró que sigue soltero y que en los próximos días viajará a Brasil para darse unas vacaciones.