Fabio Agostini continúa con sus coqueteos a las chicas de 'Esto es guerra' , y esta vez no dudó en halagar a Alejandra Baigorria . El español también aprovechó en darle algunos consejos a la empresaria tras la llegada de Génesis Arjona al programa.

“No sé por qué se molestará con Génesis, por ahí le ha entrado un ataque de celos también, podría ser. Igual, Alejandra me parece una chica muy linda, así yo me esté fijando en Génesis, también me fijo en Baigorria porque es un 'pibón'", señaló.

Al momento de recalcar algunas cualidades de la guerrera, no dudó en enumerar una larga lista: “Se le ve muy sexy cuando compite, ya lo dije, compite como un hombre, me refiero a que compite súper fuerte, más que incluso algunos chicos. Eso me llama mucho la atención”.

Asimismo, recalcó la forma de competir de Baigorria durante las pruebas en 'Esto es guerra'. “Es una chica muy luchadora, se nota que es muy independiente, aparte de guapa. Me llama la atención ese carácter de mala, porque parece buena, pero es mala”, mencionó Agostini.

“Se hace la 'tontita ', pero me cae muy bien, tengo que decirlo. Baigorria te tengo mucho aprecio, que le esté diciendo un par de piropos a Génesis, no quiere decir nada. No te pongas celosa que también tengo corazoncito para ti”, concluyó, guiñando un ojo a la cámara.